US Open 2024 | Zverev a caccia dei quarti gli USA sognano con Fritz Tiafoe e Nakashima Vavassori impegnato con Bolelli ed Errani

(Di domenica 1 settembre 2024) Dopo la clamorosa uscita di Novak Djokovic, Alexanderè diventato il principale favorito per accedere alla finale dello USnella parte bassa del tabellone. Il tedesco cerca oggi un posto neidi finale, ma dovrà stare attento ad un ispiratissimo Brandon. L’americano è già al miglior risultato nello Slam di casa e sta vivendo una settimana da sogno, come dimostrano le convincenti vittorie contro Rune e Musetti. Oggi cerca lo scalpo ancora più importante. Sono tanti i match belli di questa giornata e tra questi c’è quello tra il norvegese Casper Ruud e lo statunitense Taylor, due che possono assolutamente considerarsi degli outsider di lusso per la vittoria finale. Chi sta giocando benissimo è Grigor Dimitrov, ma il bulgaro deve aumentare ulteriormente il suo livello contro un Andrey Rublev che appare davvero in palla a New York.