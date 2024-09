Una rosa per sognare Perugia trenta operazioni per alzare il livello e riportare entusiasmo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) Quindiciin entrata, quattordici in uscita: ilha messo mano allaa disposizione di Formisano e al fischio finale delle trattative ne esce un gruppo digiocatori all’altezza di un campionato da protagonista. Jacopo Giugliarelli ha compiuto un lavoro importante, in tutti i reparti, ha consegnato all’allenatore giocatori in grado di cambiare "vestito" secondo necessità e di rendere il Grifo comunque competitivo. Unalunga che potrà garantire uno standard alto per tutto il campionato. Tuttemirate, con qualche perla: vedi Montevago che un anno fa aveva deluso ma che per chi vede oltre era evidente fosse un incidente di percorso. Ha richiamato chi nella stagione scorsa si era distinto (Mezzoni), ha spinto sulle fasce (Cisco e Giraudo), confermato chi ha qualcosa da far vedere (Ricci) e chi potrà crescere ancora (Seghetti).