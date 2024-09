Tutti pazzi per Silvestri Si chiude in ’bellezza’ un’estate di grandi eventi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 1 settembre 2024) Ieri sera, la Rocca di Bertinoro ha fatto da cornice a un memorabile concerto sold out di Daniele, l’evento conclusivo di una stagione estiva ricca di appuntamenti imperdibili. Lo spettacolo si inseriva nel contesto della 98ª Festa dell’Ospitalità, il cui tema centrale è la bellezza. Circa 1.200 spettatori hanno affollato i giardini della rocca, vivendo una serata magica dove la musica disi è unita in maniera armoniosa con l’atmosfera di festa. La tournée ‘Cantastorie Recidivo’, aperta da Casadilego, ha incantato il pubblico con brani iconici tipo ‘Ma che discorsi’ e di più rara fama come ‘L’uomo intero’, confermando il talento dinon solo come musicista, ma anche come narratore attento alle tematiche più profonde.