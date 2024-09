Tregua sanitara a Gaza Vaccini anti-polio ai bimbi | Ma resta ancora alto il rischio di epidemie

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) Tre, quattro giorni dia rotazione, niziando dalla parte centrale della Striscia, per poi passare a quella meridionale e infine a quella settentrionale di, da oggi all’11-12 settembre, per vaccinare i bambini della Striscia contro lain modo da evitare una epidemia che – dopo un caso conclamato su un bimbo di 10 mesi e molte infezioni sospettate – era un’eventualità così concreta che persino le forze armate di Israele e i terroristi di Hamas hanno accettato di fermare i combattimenti, che proseguono invece in Cisgiordania, dove – dopo due attacchi terroristici delle brigate al Kassam nella zona di Gush Etzion a sud di Gerusalemme, che han causato tre feriti israeliani – è scattata una dura risposta di Idf che ha fatto 26 vittime venerdì e almeno 14 ieri.