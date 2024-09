Spezia-Cesena oggi in tv | data orario e diretta streaming Serie B 2024 25

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 1 settembre 2024) Tutte le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match valido per la quarta giornata del campionato italiano di/2025. I liguri hanno ottenuto 5 punti nelle prime tre partite, e dopo il 2-2 in rimonta subito dal Pisa nella prima giornata, sembrano aver trovato maggiore solidità difensiva, come dimostrato nel successo interno contro il Frosinone e nel pari a reti bianche di Cosenza. I romagnoli, dall’altra parte, hanno cominciato alla grande la stagione del ritorno in cadetteria dopo oltre 6 anni, e attualmente sono posizionati al terzo posto con sei punti, frutto dei successi contro Carrarese e Catanzaro, oltre alla sconfitta del Mapei Stadium contro il Sassuolo. Si profila una gara dall’esito incerto, che può regalare spettacolo.