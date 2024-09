Si sono sposati | la coppia vip italiana è convolata a nozze

Leggi tutta la notizia su tvzap

Personaggi Tv. I due vipconvoltati anella giornata di ieri, sabato 31 agosto 2024. La sera prima, c'è stata una cena pre-. Come location hanno scelto un meraviglioso resort in Toscana e alla cerimonia hanno partecipato diversi personaggi del mondo dello spettacolo. I numerosi invitati allehanno condiviso moltissimi dettagli nelle loro storie social e la bellezza degli sposi ha incantato tutti. Roberta Morise ed Enrico Bartolini si: il matrimonio in Toscana Roberta Morise e il compagno Enrico Bartolini siieri, sabato 31 agosto 2024.