Sesto il parco avrà la Terrazza | lavori al via in Bergamella

(Di domenica 1 settembre 2024)San Giovanni (Milano) – “Forse stavolta ci siamo davvero”, dice l’associazione Sottocorno rispetto aidi riqualificazione della. Nei mesi scorsi il collaudo con Arpa non era andato bene: la bonifica non era risultata completa e i risultati evidenziavano passività ambientali con sforamenti sui valori di piombo, zinco e altri contaminanti. “Abbiamo deciso di procedere per lotti, stralciando una prima porzione, dichiarata agibile da Arpa - annuncia l’assessore all’Urbanistica Antonio Lamiranda -. Altrimenti, non partiamo più con la riqualificazione ambientale di quella zona, che aspetta da ormai oltre dieci anni”. Tra settembre e ottobre è attesa la chiusura delle pratiche burocratiche per poi avere un inizioper la fine di novembre. Ladovrebbe essere così inaugurata in primavera.