Sempre qualche sorpresa Sinner da New York una bordata su Alcaraz e Djokovic

"Il tennis è imprevedibile, c'è". Jannik non si fida del tabellone dello Us Open, che agli ottavi lo metterà di fronte a un avversario sulla carta non troppo ostico: l'americano padrone di casa Tommy Paul. Il 27enne che nel turno precedente ha eliminato il canadese Gabriel Diallo (e che al primo turno ha rimandato a casa l'altro azzurro Sonego) è in forte ascesa e avrà ovviamente tutto il pubblico dalla sua parte. Ecco perché il 23enne azzurro, numero 1 del ranking Atp, dopo aver battuto l'australiano O'Connell tiene alta la guardia: a Flushing Meadows, spiega, "ci sono sorprese". Ed è impossibile non pensare alla strage di favoriti, da Carlos a Nole. Che però, purtroppo per Jannik, erano tutti dall'altra parte del tabellone.