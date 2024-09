Sbatte la testa di una neonata sullo spigolo metallico dell' ascensore | un video incastra l' orco

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) Due fratture craniche e una emorragia cerebrale. Il corpicino di una piccola bimba indifesa è stato martoriato dalla persona che avrebbe dovuto occuparsi di lei: il suo babysitter. Secondo quanto raccontato da Ksl, questa storia che state per leggere ha letteralmente sconvolto gli Stati Uniti. Un ragazzo di 28 anni, Zachary Walton è stato infatti arrestato per aver sbattuto più volte e violentemente ladi una. La piccolina di soli 4 mesi adesso sta combattendo tra la vita e la morte. L'uomo era in casa con la bimba mentre la madre era impegnata a lavoro. A quanto pare avrebbe perso laperché la bambina piangeva. Adre l'uomo ci sarebbero diversiregistrati dalle telecamere di sorveglianza. Un orrore indicibile.