Romanzi ad alta quota viaggio nella libreria d’alpeggio | Una volta qui si sciava oggi con i cambiamenti climatici bisogna reinventarsi

(Di domenica 1 settembre 2024) Là dove unasisi vendono libri. Accade sulle montagne dell’Alto Verbano, dove un anno e mezzo fa, Marco Tosi, 37anni, ha aperto laAlpe Colle, una delle più alte dell’arco alpino italiano. A 1238 metri d’altezza, le nevicate ormai sono molto rare. “Quando ero piccolo ho imparato a sciare su queste montagne, macon la crisi climatica gli impianti hanno chiuso e c’è stato un abbandono. Il futuro delle montagne è da reinventare, io sto provando a farlo con i libri”. E così dopo aver lavorato in altre librerie sulle rive del lago Maggiore, nel 2023 ha scelto di aprirne una, stabilmente, nell’alpeggio di famiglia. “Una transumanza di libri proprio dove si faceva la transumanza dei greggi” racconta Tosi mentre riordina gli ultimi arrivi. Già, perché durante la settimana recupera i libri usati in giro per poi portarli in altura per il fine settimana.