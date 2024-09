Reggio Emilia il Marabù riaccende i fari per una notte | in 6mila per la serata revival

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 1 settembre 2024), 1 settembre 2024 – Dove tutto è cominciato, anni fa, ilha riacceso iper unamagica, fatta di ricordi e nuove emozioni, sulle atmosfere anni ’80 e ’90, in uno spettacolo di luci, clacson, suoni, ritmi, balli e fuochi d’artificio. Erano seimila e duecento le persone che si sono alternate sabato sera, 31 agosto, dalle 18 all’1 di, nel piazzale del mitico locale reggiano. A chiusura del Tour estate 2024, ilè tornato a casa con la musica più amata da sempre da tante generazioni. E come ai tempi d’oro della disco music, ha richiamato una folla di persone animate dalla voglia di stare insieme e divertirsi. “Ho fatto le più belle sfilate al- ricorda Mirella, in pista con le amiche sulle note di ‘Comanchero’ -, ho vinto per tre volte la coppa, poi qui ho trovato il mio amore.