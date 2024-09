Pagelle F1 Monza 2024 i voti di Leo Turrini Carletto Leclerc torna in paradiso Sainz decisivo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024), 1 settembre– Impresa di Charlesnel Gp d’Italia a, ledi Leo. 10. La vita è adesso. Esattamente come cinque anni.va in, anzi, cicon una prestazione sensazionale. Governa le gomme con la feroce determinazione del campione che sa quello che vuole. Perfetto dal via al traguardo. Un fuoriclasse assoluto, che ha le chiavi dei cuori di milioni di ferraristi. Altro da aggiungere? Sì: grazie! 9nell’attuare il piano strategico della Scuderia. Si difende dalla rimonta di Piastri, lasciando ail tempo di respirare. Un vero uomo squadra. 9 VASSEUR. Alla fine ha avuto ragione lui. La sua Ferrari ha preparato benissimo l’appuntamento più importante della stagione. La vittoria diè un premio per lo sforzo di tutto il gruppo diretto da Fred. Detto nella sua lingua: chapeau.