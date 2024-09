Notte da incubo per David Neres | rapina dopo Napoli-Parma! Pistola in faccia al brasiliano | ecco cosa è accaduto

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 1 settembre 2024)minacciato con unamentre rientrava in hotel: sfondato il vetro del van, consegnato orologio di lusso aitori. Quella che doveva essere una serata di gioia e celebrazione per, l’attaccantedel, si è trasformata in unaver contribuito alla vittoria dei partenopei contro ilcon un assist decisivo per il gol di Frank Zambo Anguissa,è stato vittima di una violentaal termine del match. Mentre veniva accompagnato in van insieme alla moglie verso l’hotel Parker, l’attaccante è stato aggredito da due malviventi armati. I criminali, a bordo di una motocicletta, si sono avvicinati al veicolo e, con violenza inaudita, hanno sfondato i vetri del mezzo prima di puntare unainal calciatore.