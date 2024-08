Non solo Roberto Mancini | anche Luigi di Biagio allenerà in Arabia Saudita

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) Bologna, 31 agosto 2024 – Tutti ricordiamo cosa successe quel 12 agosto del 2023, quandodecise di rassegnare le dimissioni da commissario tecnico della nazionale italiana di calcio, dopo il terzo posto conquistato nella Nations League a seguito della vittoria per 3-2 contro l’Olanda padrona di casa. Il percorso disulla panchina nazionale italiana, tuttavia, aveva subito un fortissimo scossone a seguito della mancata qualificazione per il mondiale del 2022 in Qatar, e nei mesi successivi a quello che è a tutti gli effetti uno dei più grandi fallimenti della storia dell’Italia calcistica, si è arrivati definitivamente alla rottura.