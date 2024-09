LIVE – Pescara-Torres 0-0 Serie C 2024 2025 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 1 settembre 2024) Alle 20:45 di oggi, domenica 1° settembrescenderanno in campo in occasione della seconda giornata del campionato di. Entra nel vivo il girone B e le due squadre si presentano a questo appuntamento con tre punti in classifica a testa. “Laè una squadra fisica, aggressiva, esperta. Cambierà la tipologia di partita rispetto a quella di Terni. Dobbiamo cercare di vincere giocando a calcio. Ripeto, essere propositivi ma ordinati”, ha detto Silvio Baldini alla vigilia. “Per noi è un bel test per capire a che punto siamo, sfidiamo una grande squadra, ilmi ha fatto una buona impressione contro la Ternana: è una squadra quadrata con delle individualità che possono risolvere la partita in ogni momento”, ha aggiunto mister Greco. Sportface.it vi offrirà unatestuale con aggiornamenti in tempo reale dalle 20:45.