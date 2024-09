LIVE MotoGP GP Aragon 2024 in DIRETTA | alle 14 00 la gara Bagnaia deve limitare i danni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 1 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.41 La classifica del Mondiale: 1. Jorge Martin (Ducati) 279 2. Francesco(Ducati) 276 3. Enea Bastianini (Ducati) 217 4. Marc Marquez (Ducati) 204 5.  Maverick Vinales (Aprilia) 139 6. Pedro Acosta (KTM) 132 6. Brad Binder (KTM) 132 8. Aleix Espargarò (Aprilia) 113 9. Alex Marquez (Aprilia) 104 10. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 104 13.37non ama questa pista, fatica con poco grip e, dulcis in fundo, parte dal lato sporco.assolutamente. Ci sarebbe da firmare per un podio, ma l’importante è non finire fuori dalla top5 come ieri. Vorrebbe dire perdere tantissimi punti da Martin per il Mondiale. 13.33 Marc Marquez, salvo cadute, è destinato a vincere anche oggi: ha un vantaggio troppo netto su questa pista, accentuato dalla mancanza di grip sull’asfalto. 13.30 Ben ritrovati amici di OA Sport.