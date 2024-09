LIVE – Milan Futuro-Carpi 0-0 Serie C 2024 2025 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 1 settembre 2024) Tutto pronto per il fischio d’inizio di, match della seconda giornata del girone B di. Dopo la sconfitta all’esordio contro la Virtus Entella, la squadra di Bonera fa il suo debutto casalingo allo Stadio Speroni di Busto Arsizio. Occhi punti sui volti nuovi: l’attaccante Nicolò Turco prelevato dal Salisburgo, il centrocampista Silvano Vos, ex Ajax e il difensore Damir Zuki? acquistato dall’ND Primorje. Assenti invece Bartesaghi, Camarda, Cuenca e capitan Zeroli, convocati da Paulo Fonseca per Lazio-. “Non vediamo l’ora di scendere in campo. Affronteremo unmotivato, ma lo saremo anche noi. Abbiamo voglia di dimostrare e confermare la qualità del nostro gioco. Ci stiamo calando bene all’interno dellaC”, le parole di Bonera alla vigilia.