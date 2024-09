La storia della famiglia siciliana che con la sua cucina ha fatto rinascere un vecchio borgo dimenticato

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 1 settembre 2024) Nel mezzo dell'Arcipelago Eoliano, immersa nelle acque trasparenti del Mediterraneo, l’isola di Salina (la seconda delle Eolie per estensione con i suoi tre comuni di S. Marina Salina, Malfa e Leni, chiamata il giardino dell’Eolie per il verdesua folta vegetazione e il blu cobalto delle sue acque) attira da sempre coloro che desiderano vivere lentamente, e non solo d’estate. Clara Rametta e Michele Caruso Ed è proprio qui che 36 anni fa Clara Rametta, psicologa clinica e il marito Michele Caruso, impiegato comunale, spinti dal desiderio di recuperare un antico, hanno creato a Malfa la loro isola nell’isola: nasce il Signum, un albergo con 16 camere e un ristorante (tre forchette Gambero Rosso e una stella Michelin), dove l’atmosfera mediterranea si fonde con eleganti elementi di comfort.