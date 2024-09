Juventus-Roma 0-0 le parole dei protagonisti | Risultato giusto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) Torino, 1 settembre 2024 - Non si fanno male. Il big match dell'Allianz Stadium finisce a reti bianche. Poche, pochissime emozioni nella serata torinese. Per la Vecchia Signora un passo indietro rispetto alle prime due uscite, seppur contro un avversario di una qualità differente rispetto a Como e Verona, mentre per i giallorossi arriva una reazione d'orgoglio dopo la sconfitta interna con l'Empoli. Non si dispera per questo 0-0 Thiago Motta. "La notizia positiva è che ancora non abbiamo subito gol. Siamo stati troppo frenetici e poco precisi. Ilalla fine è, perché c'è stato grande equilibrio: in dei momenti siamo andati meglio noi, in altri loro. Non mi preoccupa questa serata - afferma l'allenatore della- ma per il lavoro nella metà campo offensiva possiamo andare meglio.