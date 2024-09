Il Verona espugna Marassi 2-0 al Genoa

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 1 settembre 2024) AGI - Ilstecca la seconda partita casalinga, perdendo 2-0 contro un ottimo. I ragazzi allenati da Zanetti si impongono grazie al gol di Tchatchoua e al rigore di Tengstedt, entrambi arrivati nella ripresa. Ilpaga gli errori sotto porta e un secondo tempo, in generale, a basso ritmo. Ben otto ammonizioni comminate dall'arbitro Ayroldi, a testimonianza di una partita molto nervosa. Il primo tempo termina senza reti, ma entrambe le squadre si affrontano con coraggio e mettendo in campo una discreta intensitĂ . Al 15' Messias sfiora il vantaggio, ma Duda mura la sua conclusione da centro area. L'occasione migliore, pero', per i rossoblĂą arriva al 28', quando Vasquez devia il cross di Sabelli sulla traversa. Dall'altra parte, gli ospiti non rimangono a guardare e, al 33', Harroui dalla sinistra dell'area, costringe Gollini a sporcarsi i guanti.