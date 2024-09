Il rientro dalle vacanze è all’insegna del movimento

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di domenica 1 settembre 2024) Settembre è sinonimo di ripresa della routine in città ma, per non perdere la carica e la positività guadagnate durante leestive, gli italiani si apprestano addello sport e dell’attività fisica. Dei molteplici vantaggi di una vita attiva si parla spesso e proprio in queste settimane è stato presentato un disegno di legge che mira a includere la pratica sportiva tra i costi detraibili fiscalmente, con l’obiettivo di incentivare le persone a prendersi cura del proprio benessere. Lo sport, dunque, sembra essere sempre nella mente degli italiani; a confermarlo i dati dell’Osservatorio Second Hand Economy condotto da BVA Doxa per Subito secondo cui il valore generato dall’usato nella categoria Sport & Hobby in Italia nel 2023 è stato pari a 3,2 mld di euro, di cui 1,3 mld di euro online.