Gran Premio di Monza la promessa ai tifosi | Daremo il mille per cento Il popolo Ferrari esplode | ora crederci è d’obbligo

(Di domenica 1 settembre 2024)– C’è ottimismo tra idopo le qualifiche di ieri che assegnano alle rosse il quarto (Leclerc) e quinto posto (Sainz) nella griglia di partenza della gara in programma questo pomeriggio. Questione disimi, con sei piloti concentrati in meno di 2 decimi di secondo a confermare ancora una volta il titolo di Tempio della velocità per l’autodromo brianzolo, ieri preso d’assalto fin dalle prime ore del mattino.in marcia da Lissone e Biassono per i primi 4 chilometri in media di riscaldamento, quasi non facesse caldo abbastanza, prima di raggiungere uno degli accessi e iniziare poi il pellegrinaggio tra l’area assegnata dal biglietto e quella in cui hanno provato per tutta la giornata a vedere qualcosa di più, tra transenne e varchi super sorvegliati. Finalmente strapiena anche la Fan Zone, dove la temperatura è schizzata subito in alto dopo le 10.