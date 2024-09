F1 pagelle GP Italia 2024 | Leclerc mostra la stoffa Norris spreca l’ennesima occasione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 1 settembre 2024)GPF1 Charles10 e lode: quale voto se non il massimo per colui che ha fatto il capolavoro a Monza. La Ferrari aveva un’unicaper vincere la gara, fare quello che ha fatto, cambiando la strategia e fermandosi una sola volta. Lui si mette subito in una buona posizione partendo alla grande, non perde tanto rispetto ae Piastri e, con una gomma usurata 23 giri in più rispetto all’australiano, si difende con le unghie e con i denti nel finale di gara facendo tempi costanti, senza sbavature. Ha guidato da campione del mondo, da fenomeno, ha centrato la gara perfetta nell’appuntamento più importante dell’anno per il Cavallino Rampante. Oscar Piastri 7.5: poco può recriminare l’australiano.