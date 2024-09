Dawson’s Creek Obi Ndefo muore a 51 anni | una vita segnata da un terribile incidente

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 1 settembre 2024) Los Angeles – Obi, noto per il suo ruolo nel celebre telefilm, è morto all’età di 51. L’attore, che interpretava Bodie Wells, il cognato di Joey Potter (Katie Holmes) nella serie TV degli’90, aveva vissuto unatravagliata, condizionata da un gravestradale che lo aveva costretto sulla sedia a rotelle. La sorella, Nkem, ha confermato la sua scomparsa con un toccante messaggio su Facebook: “Con il cuore spezzato per la perdita di mio fratello minore e sapendo che finalmente è in pace”. Le cause della morte non sono state rese pubbliche, ma è noto che l’attore vivesse senza entrambe le gambe dopo l’del 2019 e fosse in attesa di ricevere nuove protesi. La comunità artistica di Los Angeles e i fan disono in lutto per la perdita di una figura così ispiratrice.