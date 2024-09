D’Angelo ora può contare su un Colak in più

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 1 settembre 2024) Anche per lo Spezia le ultime ore di mercato sono state frenetiche, ma di certo produttive visto che sono entrati tre nuovi elementi nella rosa allenata da Luca. Stefano Gori è arrivato in Liguria per rendere più impenetrabile la porta dello Spezia, è già stato allenato daa Pisa. Per rafforzare l’attacco è stato ingaggiato Antonio, centravanti di buona stazza fisica con esperienze in vari campionati europei. Infine l’ultimo rinforzo riguarda il centrocampo, si tratta del classe 2005 di Halid Djankapata, le sue caratteristiche gli permettono di coprire varie posizioni in campo ma con compiti più offensivi che difensivi. Di sicuro per il match in programma questa sera al ’Picco’ a Lucamancheranno Salvatore Elia, esterno offensivo che ha subito un infortunio contro il Cosenza e il centrocampista Rachid Kouda, anche lui fuori causa per alcune settimane.