Coltellate al concerto di Fiordaliso | fendenti alla gole terrore in piazza

(Di domenica 1 settembre 2024) Una lite durante ildi, a Favara, è finita a, ieri sera inCavour. Un uomo di 46 anni è rimasto ferito in maniera lieve dopo essere stato colpito con un fendentegola. In pochi si sono accorti dell'episodio e il, organizzato nell'ambito dei festeggiamenti in onore di San Giuseppe, non è stato interrotto. I carabinieri stanno cercando il presunto autore dell'aggressione a, un pregiudicato del posto, secondo le prime testimonianze. Di fatto l'uomo sarebbe stato identificato e nelle prossime ore doverbbe spiegare la sua posizione. La persona colpita daiè stata medicata al pronto soccorso del San Giovanni di Dio ad Agrigento, ha riportato delle ferite al braccio e sotto il mento.