Cane ’avvelenato’ dalle esalazioni | salvato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 1 settembre 2024) Il massaggio per rianimarlo. L’autorespiratore per fargli arrivare ossigeno nel tentativo estremo di recuperarlo alla vita. Non ci stavano a vederlo andare via a causa dell’anidride carbonica respirata entrando in un’area pericolosa. Non poteva certo leggere i cartelli, né vedere i segnali di pericolo, ilche i pompieri del distaccamento di Piancastagnaio sono riusciti a salvare. Le sue condizioni restano critiche ma sta combattendo. Ed un veterinario ora si prende cura dell’animale. Che è finito all’interno di una mofeta, termine che indica quelle aree tipiche di territori vulcanici da cui si sprigionano gas che possono risultare letali.