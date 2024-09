Calcio Serie D Vigor Senigallia di rimonta e ok ai rigori l’Ancona è fuori dalla Coppa Italia

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 1 settembre 2024) Rossoblù avanti con le reti di Gabbianelli e Gonzalez che riagguantano il 2-2 prima dei calci di rigore, tutti segnati: festa dopo quello decisivo di Alonzi, 1° Settembre 2024 – Goduria, amarezza Ancona. Un match che non delude né in campo né sugli spalti va ai locali cheno nella ripresa uno 0-2 e poi vincono 7-5 dopo i calci di rigore. Partiamo dai tiri dal dischetto finale che fanno esplodere, proprio sotto la Nord, i 1.500 tifosi di casa mandando a casa delusi invece gli oltre 800 anconetani in gradinata, in un derby segnato anche dal reciproco rispetto tra le tifo. Nellasegnano tutti: nell’ordine D’Errico, Gabbianelli, Gonzalez, Kone e Alonzi, nelsegnano Boccardi, Marino, Sambou, ma sbaglia Sare.