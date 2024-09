Beetlejuice la spiegazione del finale | come si configura il ritorno di Michael Keaton in Beetlejuice 2

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di domenica 1 settembre 2024), ladelsiildiin2 La commedia horror di Tim Burtoncontinua finalmente la sua storia con un sequel nel 2024, quindi non c’è momento migliore per ripensare aldel film e vederesi concludeva la trama originale.è stato un successo inaspettato alla sua uscita nel 1988. La regia di Tim Burton e la memorabile interpretazione maniacale di Michalnel ruolo del protagonista hanno spinto la Warner Bros ad affidare alla coppia un film di Batman dal budget elevato solo un anno dopo. Nel frattempo,ha reso una superstar la sua giovane eroina Winona Ryder, che in seguito avrebbe collaborato nuovamente con Burton per Edward mani di forbice., Ryder e Catherine O’Hara si riuniscono nel sequel di Tim Burton,2, del 2024.