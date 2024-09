Ascolti TV | Sabato 31 Agosto 2024

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di domenica 1 settembre 2024) Nella serata di ieri,31, su Rai1 Gigi, Uno Come Te – Ancora Insieme ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Lo Show dei Record in replica ha raccolto davanti al video .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Paralimpiadi– Il Meglio Di è la scelta di .000 spettatori pari al %, mentre SportAbilia arriva a .000 spettatori pari al %. Su Italia1 Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il ladro di fulmini ha radunato .000 spettatori (%). Su Rai3 C’era una volta il West raggiunge .000 spettatori e il %. Su Rete4 Viaggi di nozze totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha registrato .000 spettatori con il %. Su Tv8 Gaga Chromatica Ball sigla .000 spettatori (%). Sul Nove Unabomber cattura l’attenzione di .000 spettatori con il %. Sul 20 Drive Angry è seguito da .000 spettatori (%).