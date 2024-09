Armadi e cassetti sempre puliti e profumati con questi trucchetti | provali e te ne innamorerai

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di domenica 1 settembre 2024) Addio a cattivi odori e tarme neie negli. Oltre a saponette e foglici sono dei metodi infallibili per mettere in salvo il bucato. La sensazione di pulito e fresco che regalano vestiti, lenzuola e asciugamani è impagabile. Glie i contenitori, però, potrebbero essere presi d’assalto da piccoli insetti e dalle tarme, con seri pericoli per i filati. I metodi per avere(informazioneoggi.it)Per avere abiti e accessoriimpeccabili, esistono diversi metodi, sia “naturali”, tramandati dalle nonne, sia “moderni”, grazie a prodotti specializzati facilmente reperibili in commercio. Senza dubbio, il trucco più conosciuto è la lavanda, che dona un inconfondibile aroma di pulito ai