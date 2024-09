Anziana morta da mesi in casa Viveva con la figlia che è sparita Scatta il piano per ritrovarla

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 1 settembre 2024) Era sotto le coperte, nella sua camera da letto, come ogni persona che dorme. Ma lei non dorme più: è, non ieri ma da diverse settimane, un mese o forse più, ipotizzano gli investigatori. Ha 92 anni e a vegliarla è stato il suo gatto, fino all’ultimo istante. Poi anche l’animale è morto, probabilmente di stenti per la mancanza di cibo. Apparentemente un dramma della solitudine, che piomba nell’appartamento di un palazzo a Saione dove l’in affitto. Ma questa storia, per ora resta avvolta nel mistero perchè in quellaanche la, 60 anni. Che ora non si trova. Che fine ha fatto? Perchè da oltre un mese non ha cercato la madre o chiesto aiuto? Gli uomini della Squadra Mobile diretta da Davide Comito da ieri mattina sono impegnati nelle ricerche della donna che dagli accertamenti, risulta residente proprio in quell’appartamento, in via Montanara.