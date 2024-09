Ambientalisti sugli usi civici | Giani indica le elezioni Asbuc

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 1 settembre 2024) "La sentenza rappresenta una condanna dell’atteggiamento tenuto da amministrazione comunale e Regione sul contenzioso degli usi". Il Coordinamento Ambientalista Apuoversiliese sul monte Altissimo esulta a seguito della decisione del tribunale di Appello di Roma, sezione speciale usi, che ha chiaramente disposto che "la Regione Toscana nomini la rappresentanza delle frazioni di Azzano, Fabiano, Giustagnana Minazzana e Basati" per essere ascoltati, in udienza, riguardo alla richiesta dell’approvazione della conciliazione del comune di Seravezza e della Regione Toscana concordata con la ditta Henraux. E sollecita il governatore ad indire in tempi rapidissimi ledicosì da dare voce ai frazionisti della montagna.