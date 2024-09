5 luoghi culto dei fratelli Gallagher da visitare assolutamente

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di domenica 1 settembre 2024) La storia deiin arte Oasis comincia a Longsight, un quartiere non proprio raccomandabile (gang, droga, sparatorie) nella zona sud di Manchester. Ian Brown (Stone Roses), uno dei loro idoli, lo ha immortalato in una canzone, Longsight M13. Trascorreranno poi l'infanzia a Burnage, un sobborgo a poco più di 6 km dal centro di Manchester. Proprio da qui, da alcunichiave, nascerà la loro passione per la musica. Oasis Announce Reunion Gigs For Next Summer MANCHESTER, ENGLAND - AUGUST 28: A new mural depicting Liam and Noelof Oasis, created by Manchester street artist Pic.One.Art., is seen on the side of the Sifters Record store in Burnage on August 28, 2024 in Manchester, England. Brothers Liam and Noel, estranged for over 15 years, have announced they are due to reunite their band Oasis for a series of concerts next summer.