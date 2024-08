Zurloni altra gioia | è argento agli Europei

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 31 agosto 2024) L’Italia alza la voce e domina la prova dello speed maschiledi Villars. In Svizzera il tricolore è stato issato sui due gradini più alti del podio, con il lombardo Matteoche si è messo al collo la meda d’arrendendosi solo in finale al connazionale trentino Ludovico Fossali. Un secondo posto dolceamaro per l’arrampicatore recordman europeo di categoria.infatti ha dominato sia la fase di qualificazione sia quella ad eliminazione diretta dottavi alle semifinali, dove ha firmato il tempo di scalata più veloce (4’’98) in questa rassegna europea. Nella finale però il 22enne milanese, nonostante partisse coi gradi di favorito, è incappato subito in un errore lasciando il via libera a Fossali che è salito quasi incredulo verso l’oro.