Verso Lazio-Milan Paulo Fonseca convoca Tammy Abraham? La decisione

Abraham ha raggiunto i rossoneri a Roma nel ritiro:loper la sfida con la? La decisioneAbraham ci sarà o no contro la? La decisione definitiva è stata presa e l'attaccante inglese farà parte deiti per la gara contro i biancocelesti. I tifosi rossoneri non dovranno, quindi, attendere per vedere in campo il nuovo centravanti del Diavolo, che sarà il vice-Morata. Secondo le ultime indiscrezioni, l'ex Chelsea è molto probabile che parta dalla panchina. Allo stesso tempo, però, è molto probabile un suo ingresso a partita in corso. Sì, perché in attacco la coperta è molto corta per il Diavolo e oltre a Okafor, che partirà dall'inizio, c'è solamente il giovane Francesco Camarda.