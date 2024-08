Venezia 81 terzo red carpet della Mostra del cinema | ecco tutti i look delle star

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 31 agosto 2024) Si è svolta ieri la terza giornata dell’ottantunesima edizioneInternazionale deldi. Madrinakermesse, l’attrice e moitaliana molto apprezzata anche all’estero Sveva Alviti A presiedere la giuria internazionale del concorso l’attrice francese Isabelle Huppert. Nel corsoterza giornatadeldisono stati proiettati in anteprima mondiale il film in Concorso Trois Amies di Emmanuel Mouret, Fuori Concorso sia i documentari One to One: John & Yoko su John Lennon e Yoko Ono di Kevin Macdonald e Sam Rice-Edwards, Israel Palestine on Swedish TV 1958-1989 di Goran Hugo Olsson sul conflitto israelo-palestinese, sia il thriller psicologico Cloud di Kurosawa Kiyosh.