Vela | Luna Rossa fa il vuoto e batte anche Ineos Britannia

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 31 agosto 2024) La nostra imbarcazione, impegnata nella Louis Vuitton Cup attualmente in corso di svolgimento, non fallisce nemmeno nel terzo appuntamento del suo calendario mettendo a referto la terza vittoria consecutiva dopo aver alzato bandiera bianca contro Team New Zealand in una prova amichevole. Dopo aver sconfitto i francesi di Orient Express e gli statunitensi di American Magic,si è sbarazzata rapidamente diportando a tre punti la sua classifica nella manifestazione. Una vittoria certamente importante che pone il veliero nostrano come favorita assoluta del lotto della partecipanti. Una regata, questa appena conclusa, senza storie dall’inizio alla fine.