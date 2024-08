Traffico Roma del 31-08-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 31 agosto 2024) LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazione proprio ilregistrato sul grande raccordo anulare sul tratto Urbano della A24L’Aquila Tuttavia si registra sulla diramazionenord per un incendio il tratto chiuso tra Settebagni raccordo in questa direzione prontamente agevolati oggi lo ricordiamo dallo stato dei mezzi pesanti dalle 8 alle 16 e poi di nuovo domani domenica 1 settembre dalle 7 alle 22 riaperta la tangenziale est e tra San Lorenzo a Passamonti e viale Castrense in questa direzione la polizia locale segnala rallentamenti per incidente precede in via Prenestina all’altezza di via dell’Acqua Vergine in direzione del centro stasera allo stadio Olimpico un incontro di calcio Lazio Milan delle 20:45 possibili difficoltà di circolazione nell’area circostante lo stadio quartieri limitrofi per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito ...