Stellantis un flop anche negli Usa | ecco come vanno i marchi oltreoceano

(Di sabato 31 agosto 2024) Roma, 31 ago – Il dibattito politico e industriale suin Italia sembra gravato da un certo provincialismo. O almeno vengono scosì riassunte le vicende relative all’Alfa Romeo Milano poi diventata Junior, o alle bandierine tricolori della Topolino elettrica prodotta in Marocco. Entrambi casi dove si è scontrato il governo contro la multinazionale dell’auto. Complice il fatto che due tra i principali quotidiani italianiRepubblica e La Stampa siano controllati dal Gruppo GEDI, società della galassia Exor, la cassaforte degli Elkann-Agnelli. Una stampa non certo tenera con il governo Meloni. E alla fine il dibattito sui piani industriali del gruppo automobilistico diventa la solita querelle destra-sinistra all’italiana, facendo passare in secondo piano le reali vicende industriali (vedi il caso del fiore all’occhiello della robotica industriale COMAU).