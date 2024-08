Serie C 2a giornata | sorridono Cerignola e Juventus NG attesa per il big monday

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 31 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo i tre anticipi del friday night che hanno visto sorridere AudaceNext Gen, questa sera è in programma un solo match a Monopoli dove i padroni di casa ospiteranno il Sorrento. Nell’altra gara del venerdì Taranto e Latina non si sono fatte male (1-1). Domani il calendario del secondo turno prevede le sfide Potenza-Turris e Trapani-Picerno, gustoso prologo delle quattro partite di lunedì sera quando i fari saranno tutti puntati sul ‘Massimino’ per Catania-Benevento, big match tra due tra le principali favorite alla vittoria finale. 2aVenerdì 30 agosto– Audace-Messina 2-020? Cuppone, 80? Capomaggio – Taranto-Latina (porte chiuse) 1-117? Zigoni (T), 50? Scravaglieri (L) Casertana-Next Gen 2-3 16? Paglino (C), 19? Galletta rig. (C), 21? Da Graca (J), 43? Anghelè rig.