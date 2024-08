Sara Giudice la giornalista è indagata per stupro? Incolpa la destra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) Premettiamo. Il moralismo peloso non si addice al cronista. Anzi. I menàge a trois con l'animo lieve degli inviati alla Graham Greene, il sesso come elemento pirotecnico e strumento di lavoro, e finanche le partouze di spirito dannunziano sono elementi che innervano da sempre la mitologia del mestiere del(anche se poi la realtà del grigiore redazionale è ben altra). Sempre che la mitologia non superi la soglia del diritto penale, ovvio. Sicché, i valenti colleghi Nello Trocchia del Domani e la di lui compagnadi Piazzapulita a La7 sono sicuramente innocenti rispetto all'accusa del presunto «strupro di gruppo», ovvero di violenza sessuale aggravata nei confronti di un'altra collega che sarebbe stata drogata e molestata –a suo dire- dalla coppia dentro un taxi il 7 febbraio scorso.