Parco Regionale del Matese | Navarra prende le distanze da eventi non autorizzati in area protetta

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 31 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNegli ultimi giorni, sono emersi in rete video e articoli riguardanti un evento motociclistico svoltosi sul versante campano del Monte Mutria. A seguito di questa manifestazione, sono state sollevate preoccupazioni riguardo ai potenziali danni ambientali arrecati a un’di inestimabile valore ecologico e. In merito a quanto accaduto, il presidente deldel, Agostino, ha dichiarato: “Si tratta di un’iniziativa non autorizzata dall’Ente che rappresento. Ho contattato gli Enti territoriali coinvolti, i quali hanno confermato di non essere stati informati riguardo a questo evento. È fondamentale comre che attività di questo tipo danneggiano un ecosistema fragile e incontaminato, compromettendo la biodiversità e l’integrità ambientale della nostra