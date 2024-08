Omicidio Sharon la confessione di Sangare | Ho visto questa ragazza guardare le stelle e ho sentito un feeling

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 31 agosto 2024) Terno d’Isola. L’ha scelta perché haun “”, una sensazione.la motivazione di Moussa, il trentenne fermato dai carabinieri del Nucleo investigativo di Bergamo per l’diVerzeni, ora rinchiuso in carcere a Bergamo. Dellaresa agli inquirenti, dopo un interrogatorio lungo, nel quale il giovane si è contraddetto più volte, emergono nuovi dettagli: “Hoche camminava guardando lee ascoltando la musica e dentro di me houn “”. Uscito dalla sua casa occupata di Suisio un’ora prima del delitto con un coltello con la volontà di colpire una qualsiasi persona, ha raggiunto Terno d’Isola. Lungo il tragitto ha minacciato prima due ragazzini, uno dei quali indossava una maglietta del Manchester, e poi si è imbattuto inche percorreva via Castegnate.