Non è Ida Platano Uomini e Donne colpo di scena | la quarta tronista è un’altra E il pubblico già la conosce

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 31 agosto 2024) Clamorosodi. Dopo l’ufficialità dei tronisti Francesca Sorrentino, Michele Longobardi e Alessio Pecorelli, si era vociferato che lasarebbe stata Ida. Invece le cose non stanno così, stando all’ultima conferma arrivata da Amedeo Venza, uno dei massimi esperti di gossip e tv assieme all’amica Deianira Marzano. Dunque, amanca solamente lada annunciare ma Maria De Filippi non farà il nome di Ida. Quest’ultima non sappiamo se poi troverà comunque il modo di ritornare nel parterre in qualità di dama, ma non ci saranno sicuramente corteggiatori per il suo trono. Leggi anche: “No, Maria non doveva farlo”.