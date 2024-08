McTominay? Che errore… | la sentenza dell’ex Manchester spiazza tutti

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 31 agosto 2024) Laha lasciatosenza parole: si parla dell’acquisto di Scottda parte del Napoli di Conte. L’acquisto di Scottè stato accolto con grande entusiasmo dalla piazza napoletana. Il giocatore scozzese è arrivato dalUnited portando qualità, quantità e grande esperienza. Un colpo che i tifosi aspettavano, anche per dare un valore importante ad un reparto che la scorsa stagione ha sofferto tanto. Un’operazione di mercato davvero importante che dimostra anche come Aurelio De Laurentiis, al netto del caso Osimhen, abbia voluto dare fiducia ad Antonio Conte, regalandogli un centrocampista di assoluto spessore. In quel di, va detto, c’è chi sta puntando il dito proprio contro lo United per la decisione di lasciar andare il giocatore scozzese.