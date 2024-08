Marito e moglie viaggiano sereni sulla loro auto ma si apre un’enorme voragine e ci finiscono dentro | lei in arresto cardiaco

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) Stavano viaggiandomobile quando, improvvisamente, si è apertache li ha inghiottiti. È successo a Seoul, in Corea del Sud, dove una coppia di coniugi, un uomo di 82 anni, che era alla guida, e una donna di 78 anni, sono state vittima dell’incredibile incidente. Sono diversi i video diffusi in rete che mostrano l’percorrere un tratto di strada prima di sprofondare nella, rimanendo incastrata in un buco profondo circa due metri e mezzo. I soccorritori sono immediatamente intervenuti, prestando le prime cure alla donna che è stata soccorsa in. Sconosciute, invece, le condizioni del guidatore, ma entrambi sono stati trasportati all’ospedale più vicino. L’incidente non ha provocato altri feriti, secondo quanto riportano i media locali, nonostante, nella clip, si veda un‘schivare’ il fosso appena formatosi.