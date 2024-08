Mariolina Castellone furia social contro l’esponente 5Stelle Querelerò autori dei commenti sessisti e violenti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) Roma, 31 agosto 2024 – “La cura delle parole, l’attenzione per il linguaggio adoperato sono importanti anche al fine di migliorare i legami di integrazione e di rafforzare la coesionee. Le espressioni verbali aggressive devono essere considerate al pari di comportamenti. Il dialogo profondo, il confronto rispettoso delle opinioni altrui contribuiscono ad arricchire la propria esperienza personale e l’esperienza culturale delle comunità di rispettiva appartenenza.” È a questo passaggio dello statuto del Movimento 5 Stelle, “la cura delle parole”, che la Vicepresidente del Senato,, fa riferimento in un post pubblicato sul suo profilo Instagram, in cui è oggetto di insulti da decine di “pseudo-tifosi”, come lei stessa li definisce. E le parole sono in effetti state scelte “con cura”, come dimostrano i messaggi: “Sei una misera 71 in gonnella.