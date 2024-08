Livorno avanti tutta Grosseto così no E il derby di Coppa si tinge di amaranto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024), 31 agosto 2024 –stellare inItalia, battuto nettamente il. Allo stadio Picchi va tutto bene agliche si impongono per 3-0. Nel primo tempo segna Ndoye, poi nella ripresa vanno in rete Hamlili e Russo. Serata no per gli ospiti. E le belle notizie, per i tifosi del, non sono finite qui. A fine gara il presidente Esciua ha infatti annunciato il ritorno di un bomber amatissimo da queste parti: Federico Dionisi.3-0, IL TABELLINO(4-2-3-1): Tani; Niccolai (89' Lepri), Brenna, Risaliti, D'Ancona; Bellini, Hamlili; Ndoye (69' Luci), Capparella (59' Giordani), Marinari (82' Turini); Regoli (76' Russo). A disposizione: Cardelli, Vona, Damcevski, Frati. All.