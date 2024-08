LIVE F1 GP Monza 2024 in DIRETTA | scatta la FP3 la Ferrari lancia la sfida a McLaren e Verstappen

Leggi tutta la notizia su oasport

12.47 Norris siora, Leclerc ha completa un giro ma su tempi altissimi. 12.46 Piastri con le soft sale in vetta in 1:20.887 con 282 millesimi di Russell che, ricordiamolo, aveva le medie.risponde ed è secondo a 63 millesimi sempre con le gialle. 12.45 Russell vola in 1:21.169 con le medie, Hamilton risponde in 1:21.545 a 376 millesimi. 12.44 Sainz arriva al T1 con 88 millesimi di ritardo da, quindi al T2 diventano 190, mentre chiude in 1:22.107 ed è quarto a 547. 12.43 In pista anche lecon le soft. Si parte davvero con la FP3!! 12.42 Anche Leclerc entra in pista con le soft, quindi Russell e Hamilton fanno lo stesso ma con le medie. 12.41 La temperatura dell'asfalto è salita a 46° mentre ecco la prima! Sainz entra in azione con le soft! 12.